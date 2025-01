VLADIMIR JUŠKIN Gröönimaa on NATO kaitse eelpost

Mike Waltz, Florida osariigist valitud kongresmen ja endine eriüksuse ohvitser (teeninud Afganistanis, Lähis-Idas ja Aafrikas), kes on esitatud Donald Trumpi uue administratsiooni riikliku julgeolekunõuniku kandidaadiks, ütles intervjuus Fox Newsile, et USA huvi Gröönimaa vastu on seotud riikliku julgeolekuga ja vastuseismisega Venemaale. Trump ise on väljendunud veelgi kategoorilisemalt: «Gröönimaa omamine ja kontrollimine on USA riikliku julgeoleku jaoks absoluutselt vajalik.»