RAINER SAKS Langes vangi kaks Põhja-Korea sõdurit – mida me neist teame?

Teada on, et nad langesid vangi mitte koos, vaid erinevates kohtades, erinevatele Ukraina üksustele. Hiljem näitas Ukraina sisejulgeoleku teenistus SBU neid ka telepildis. Sõjavangid ütlesid, et neid saadeti ametlikult õppustele Põhja-Koreas, aga sattusid hoopis sõtta. Kinnitust sai ka varasemalt levinud info, et Põhja-Korea sõduritele väljastatakse Vene Föderatsiooni kodanike isikutunnistused. Ühel värskel sõjavangil dokumendid puudusid, kuid teisel oli olemas Venemaa Siberis asuva Tuva vabariigi elaniku dokument (nn sõjaväepilet, ehk sõduri isikutunnistus). Sealjuures tehti kindlaks, et selline kodanik eksisteerib Tuvas ka reaalselt ja elab oma igapäevast elu. Nii et tegemist ei olnud kunstlikult loodud identiteediga, mille põhjal võib järeldada, et võõrvõitlejaid on dokumentidega varustatud kiirustades.