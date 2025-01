Kahjuks vaevab riigikogus menetluses olevat põhiseaduse muudatust meie poliitilise kultuurituse taak. Tundub, et võimuparteid ei suuda kuidagi aru saada, et põhiseaduse muutmine ei ole vaid koalitsiooni omavahelise kokkuleppe küsimus, vaid nõuab laiapindset üle välja poliitilist toetust. Vastasel juhul jääb muudatus lihtsalt tegemata. Praegune koalitsioon aga on ennast ise mõelnud lõksu, lastes sotsidel dikteerida päevapoliitilistel ja ideoloogilistel kaalutlustel põhiseaduse muudatuse viisil, mis ei lahenda 30 aastat podisenud probleemi, vaid teeb selle hullemaks ja lukustab põhiseaduse tasemel meie riigielu korraldama.