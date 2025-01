PIRET SAPP Üks isik, kaks tooli: linnades ja valdades jätkub rolli- ja huvide konflikt

Demokraatlikus riigis on igal inimesel õigus mõelda ja öelda, mis on tema arvates diskrimineerimine ja mis mitte. Erinev kohtlemine ei ole aga alati diskrimineerimine. Teatud juhtudel on erinev kohtlemine lubatav või isegi nõutav kui sellel on objektiivne õiguspärane eesmärk ning selle eesmärgi saavutamise vahendid on asjakohased ja vajalikud. Eriti Postimehe artikli peategelase Medari näitele tuginedes.