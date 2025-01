ANTI POOLAMETS Teadlikult seadust mitte täitnud ERRi juhid ei tohiks jätkata

Näib, et seadused ja eetikakoodeksid on koostatud ainult lihtsameelsetele. Kui tahetakse iseenda kehtestatud reeglitest mööda hiilida, siis seda ka tehakse, muutes paari sõnakõlksu saatel Eesti kõige vaadatuma kanali kellegi väärdunud ideoloogia tööriistaks.

Tekib küsimus, kas teatritel ja ERRil, kes alatasa nuruvad riigi raha juurde, on raha ülejääk, lausa nii suur, et ei osata sellega enam midagi mõistlikku peale hakata? Kui eetrit täidetakse keldribaari tasemel meelelahutusega, siis on raske teist järeldust teha. Ka kultuurkapitali näitekunsti sihtkapital toetas inimväärikust alandavat lavastust, ajal, mil kriipsutatakse lastetoetusi maha sapise tõdemusega – raha ei ole ega tule!