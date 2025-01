TOOMAS ALATALU Trump testib poliitkorrektsete peal Putini taktikat

Mis seal salata, välispoliitikat ja diplomaatiat peetakse väljavalitute tegevusalaks ja karta on, et kurikuulus poliitkorrektsus ehk musta valgeks, ähmaseks või siis varem kokkulepitule vastuvõetumaks rääkimine algas esmalt riikide välis- ja siis sisepoliitikas. Omadele on ju raskem valetada. Ohtliku suupruugiga valitsejaid on ajaloos jagunud küllaga, samas on olnud piisavalt ka nende sõnumite pehmendajaid, kirjutab politoloog Toomas Alatalu.