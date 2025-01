RAINER SAKS Uued sanktsioonid ähvardavad olulisi Vene positsioone. Aga mida teeb Trump?

Kuna tegemist on president Joe Bideni ametisoleku viimaste päevadega, põhjustab selline olukord hulgaliselt spekulatsioone uue presidendi Donald Trumpi võimaliku käitumise kohta nende sanktsioonide osas. Taktikaliselt on sanktsioonide kehtestamise puhul tegemist üsna hea ajastusega, mis annab ametisse astuvale administratsioonile palju rohkem tegevusvabadust ja võimalusi. Oma sanktsioonid Venemaa energeetika sektorile kehtestas ka Ühendkuningriik.

On tähelepanuväärne, et Serbia president Aleksandar Vučić reageeris uutele sanktsioonidele nõudmisega, et Vene GazpromNeft peab 45 päeva jooksul loobuma oma osalusest Serbia naftaettevõttes. Serbia presidendi teatel on see USA selge nõue. Sanktsioonide kiire ja järjekindel rakendamine võib seega mitte ainult kahandada Vene valitsuse valuutasissetulekuid, vaid likvideerida nende aastakümnete jooksul saavutatud olulisi positsioone.