HEILI SIBRITS Postimehe Kultuurivedur kihutab tulevikku

Mõne asjaga me kipume ära harjuma, peame loomulikuks, et Eestis toimub Pimedate Ööde filmifestival või Pärnu muusikafestival või Viljandi pärimusmuusika festival. Aga tegelikult püsivad kõik need festivalid vedurite najal, need on entusiastide tehtud professionaalsed kultuurisündmused, kirjutab Postimehe peatoimetaja asetäitja Heili Sibrits.