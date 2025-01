«ERR ei ole osaline suurteatrite vana-aasta programmi koostamisel, vaid nende sündmuste kajastaja,» kirjutas Killandi. «Seetõttu ei hakka me eraldi hindama teatrite koostatud programmi kunstilist poolt, vaid usaldame draamateatri kui Eesti kultuuris olulise ja autoriteetse institutsiooni valikuid. ERRi eesmärkideks on toetada eesti keele ja kultuuri arengut ning aidata kaasa ühiskonna sotsiaalse sidususe kasvule. Meie kultuuriruum on kirju – siia mahuvad nii erinevad religioonid, peremudelid, kunstivormid kui loomulikult ka etendused. Selle kirjususe Eesti inimesteni toomine ongi see, mida ERR teeb ja seda aasta ringi, mitte ainult aastalõpuprogrammis.»

Siiani on see jäänud ainsaks ERRi-poolseks sõnavõtuks, jättes kõrvale juhatuse liikme Mart Luige vabanduse (mis oli pigem isiklikku laadi). See sõnavõtt näitab olemuslikult kas tunnetuse puudumist või siis lootust, et pannakse tuima ning kõik läheb nii, nagu alati on läinud ehk konna keedetakse vaiksel tulel edasi ning vana-aastaõhtul võib näidata televiisorist rahvusringhäälingus ükskõik mida.