RAINER SAKS Trump valmistub kohtuma Putiniga? On selge, millele see vihjab...

Viimase nädala jooksul üritatakse veenda avalikkust, et president Trump soovib asuda asja kallale jõupositsioonilt Venemaa suhtes. President Trump on ise öelnud, et Venemaa presidenti julgustas Ukrainale kallale tungima mulje, mille jättis president Bideni korraldatud lahkumine Afganistanist. Selle diagnoosiga ei ole võimalik vaielda ja president Trump annab mõista, et ei soovi sarnase mulje tekkimist tema Ukraina initsiatiivide kohta.