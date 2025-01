ANDRES KAARMANN Kadunud raha tuleb otsida mülkast, kuhu on viinud sotsialismiihalus

Sotsialism on teatavasti vasakpoolsest maailmavaatest kantud poliitiline idee, mis võrdsuse loosungi all taotleb riigi ulatuslikumat sekkumist majanduse reguleerimisse.

Nii mõnelegi võib see tunduda ahvatlev, et võtamegi rikkamatelt rohkem ära ning jagame siis vaesematele laiali. Jõulisemat laialijagamist viljelenud riikide kogemus näitab kahjuks, et sotsialismil on komme muuta majandus mitte jõukust loovaks masinaks, vaid lämmatavaks süsteemiks, mis ei suuda ühel hetkel üha enam kasvavaid vajadusi rahuldada.