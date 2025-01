JUHTKIRI Julgeolekumaksu varjuküljed

Postimees on pidanud riigikaitsesse panustamist väga oluliseks, kuid praegusel juhul jääb meile mulje, et julgeolekumaksu näol on loodud kallis ja keeruliselt hallatav süsteem, mis külvab asjatut pahameelt. Tundub, et julgeolekumaksuga ei tahetud maksustada vara (mis on lihtsalt mõõdetav suurus ja mille kaotamine sõjas on risk), vaid maksustada tulu, kuid seda eeldusel, et ettevõtjad ei soovi niikuinii oma tulu ausalt näidata, vaid ikka susserdada ja kasumit optimeerida.