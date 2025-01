AJALUGU Vend venna vastu sõtta mobiliseeritud eestlased

Viimaste jutt läks ikka sageli väga ägedaks. Et kes ikka oli õigel poolel ja kes valel. Mida oleks tulnud teha teisiti? Mulle, 9-10-aastasele poisikesele, oli see põnev, kuid suuresti arusaamatu. Ei teadnud ma ju sellest, kuidas viimane suur sõda pered sageli lõhki rebis, siis veel midagi. Kui koolis üht-teist räägitigi, siis hoopis muu kandi pealt kui need napsused mehed sünnipäeval. Ega nad seal lausa tülli ei läinud.