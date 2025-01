RETI MEEMA Kuidas Eesti riigiettevõtted iivet «turgutavad»

Pikk emapuhkus ja korralik emapalk on kahtlemata nähtus, mille poolest Eesti Vabariik teistest riikidest positiivses mõttes eristub. Ma usun, et mitmed lapsevanemad ei kujuta elu enne seda enam isegi hästi ette. Ka mina olen mõtisklenud, kuidas minu ema hakkama sai olukorras, kus ta oli omal valikul kõige raskema perioodi väikelapse kasvueast üksi ja pidi juba varakult tööle naasma, et kahte suukest toita, kirjutab Reti Meema.