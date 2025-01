ANDRES KRAAS Selline arhailine suslatamine viib meid ajas tagasi

Kas tõesti oli vaja n-ö positiivset uudist, et rahva tähelepanu kolossaalsetest maksutõusudest kõrvale juhtida. Tegelikkuses ju mingit uut rongiliini ei avatud! Tallinnast sõidab rong Valka juba vähemalt 130 aastat ja Valgast Riia rongi peale ümberistumine on ka juba pikemat aega ilma suuremate tõrgeteta toiminud, nii nagu järgmise rongiga Riiast Vilniusesse edasisõitki.

See, et XXI sajandil, mitmekümne aastase jauramise järel hõisatakse, et lõpuks ometi on võimalik kolme linnalähirongiga, läbi kahe ümberistumise, 11 tunniga Tallinnast Vilniusesse saada, on pigem hädine häbilugu kui mingi suur saavutus. Selline 60 km/h logistav susla viib meid tagasi XIX sajandisse ning kõneleb kujukalt Baltimaade pea olematust ühtsusest – naabrite ronge oma riigi territooriumile ei lubata ja teineteise piletisüsteeme ei usaldata.