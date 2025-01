ROGER BOYES Miks Donald Trumpi idee Gröönimaa ostmisest on mõistlik

Kui pärast 20. jaanuari on ovaalkabinetis endiselt gloobus, siis keerutab president Trump seda kindlasti ja mõtiskleb tohutu, külmunud maa-ala üle, mis asub Ameerika linnadest linnulennu kaugusel. Gröönimaa – mida on kaks miljonit ruutkilomeetrit – on taas geopoliitilises huviorbiidis.