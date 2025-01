JUHTKIRI Me ei soovi istuda pimedas

Aastatepikkuse otsustamatuse tulemus on igatahes selline, et Eesti Energia endised juhid soovitavad igaks juhuks osta elektrigeneraatoreid. Meie tõetund pole kuigi kaugel: 8.–9. veebruaril desünkroniseeritakse Eesti elektrivõrk Venemaa elektrivõrgust ning siis näeme, mis juhtuma hakkab.

Desünkroniseerimine on muidugi paratamatus, sest me ei taha jääda ettearvamatu Venemaa mõju alla, tema armust sõltuma. Kuid põlevkivijaamade tabuks kuulutamine pole olnud paratamatus, vähemalt mitte nõnda kiiresti. Olles objektiivne – juba kakskümmend aastat tagasi räägiti, et meil on vaja põlevkivienergeetika asemele midagi muud. Kakskümmend aastat on väga pikk aeg, viiendik sajandist. Võime küsida, kus on põlevkivienergeetika alternatiivid? Miks on kahekümne aasta jooksul ehitatud peamiselt vaid päikese- ja tuulejaamu, millest pole abi pimedas ja tuulevaikses jaanuariöös, mil toimub külma ilmaga elektrienergia tiputarbimine?

Paraku pole tõenäoline, et keegi vastutust võtma ruttab. Seda enam on oluline, et lõppeks tarbijate uinutamine rahustavate juttudega ning otsuste edasilükkamine. Eesti konkurentsivõime ning eratarbijate julgeoleku küsimus on mõistliku hinnaga elektritootmine. Teisisõnu, valija peab praegu nõudma poliitikutelt strateegilisi lahendusi.