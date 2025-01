EVELIN POOLAMETS Tuuleparkide vastasus toob kaasa uued poliitilised jõud

Kogukondade aktiivsust nähes ja arvestades, et volikogude pädevuses on tuuleparkide planeeringute kehtestamine, pole välistatud, et kohalikel valimistel kerkivad esile uued poliitilised jõud ja valimisliidud.

Konflikti omavalitsuse ja kogukonna vahel õhutab nii riigi kui ka tuuleparkide arendajate tegevus, kes kasutavad üsna agressiivset mõjutustegevust. Näiteks Vinni vallavolikogu otsuse mitte algatada tuuleala detailplaneeringut kaebasid tuulepargi arendajad kohtusse. Arendaja märgib, et on valmis menetlusökonoomia huvides lahendama asja kompromissiga tingimusel, et Vinni vald annab alla ja tunnistab tuulikuettevõtete poolt vaidlustatud otsused kehtetuks. Vald peaks nende nõudel tegema uued otsused, millega kaebaja taotletud planeeringud algatatakse. Volikogu survestatakse kohtu abil tantsima arendaja pilli järgi. Volikogu liige on samas valitud esindama vallarahva huvisid, mitte teenindama välismaiste ettevõtjate ärihuve.