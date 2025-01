CLYDE KULL Kliimamuutustega tegelemine ei saa toimuda energiajulgeoleku arvelt

Ideed ja sõnad, mida me nende kujundamiseks kasutame, on olulised. Näiteks külma sõja lõppedes võeti kasutusele termin «ajaloo lõpp», mille kohaselt nõukogude kommunismi lagunemine tähistab liberaalse demokraatia ja turumajanduse pöördumatut võitu. Selle kujutelma lummuses hakkasid lääne poliitikakujundajad uskuma, et nad võivad endale lubada lõdvestumist. Kolm aastakümmet hiljem näib «ajaloo lõpp» ja sellest tulenev poliitika kahetsusväärselt ekslik.

Täna võime öelda, et poliitikakujundajate üle on võimust võtnud «energia ülemineku» kontseptsioon. Kuigi see mõiste viitab vajadusele minna fossiilkütustelt üle taastuvatele energiaallikatele - näiliselt veenev idee, mis on kooskõlas kliimaeesmärkide ja tehnoloogilise innovatsiooniga -, kirjeldab see ebatäpselt toimuvat (ja juhtuvat). Selle tagajärjel on mitmed riigid asunud ellu viima kulukaid ja kahjulikke poliitika meetmeid. Samuti on see viinud kahe eesmärgi - kliimamuutustega tegelemine ja energiajulgeoleku edendamine - vastandamisele, samal ajal kui need peaksid teineteist täiendama.