Kandela Õun Vanemlus ei ole lihtne ehk kust saaksid tuge lapsevanemad?

Paljude (kärg)perede pühade aeg on aga kõike muud, kui rahu ja klants, mida (sotsiaal)meedia kuvab. Paljud vanemad muretsevad kingitustele mõeldes, et kas need ei too äkki lastele pettumusi, sest Jõuluvana eelarve on peredes järjest piiratum. Halvemal juhul tundub siis vanematele, et nad on lapsi alt vedanud, kuid seda eelkõige majandusliku toimetuleku vaates.