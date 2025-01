RAINER SAKS Moldova on Transnistrias haaramas initsiatiivi enda kätte

Moldova valitsus kasutab hästi ära konteksti, mille Venemaa valitsus on ise loonud. Peaminister rõhutab, et kogu protsess peaks kulgema rahulikult ning algama Vene armee üksuste välja viimisega sellest enklaavist ja lahkujad tuleks asendada sõltumatute rahuvalvajatega. Peaminister teatas, et Moldova valitsus on valmis Transnistria elanikele tagama kõik sotsiaalteenused ja muud seadustega tagatud teenused, nagu teistele Moldova kodanikele.