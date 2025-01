Sandra Laur Noored riigikaitsehuvilised väärivad oma gümnaasiumi

Mul oli võimalus läbida gümnaasiumiõpe Brentwood Private Schoolis Inglismaal. Tegemist on kooliga, kus gümnasistid, nii poisid kui ka tüdrukud, saavad kohustuslikus korras iga nädal praktilist sõjalist väljaõpet. Üleriiklik programm Combined Cadet Force (CCF) sai Inglismaal alguse juba pärast II maailmasõda. Täna on riigis üle 500 kooli, kus CCF on õppekava lahutamatu osa.