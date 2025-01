JUHTKIRI Valge Maja kiire sõnum Eestile

Siiski ei identifitseeri Pipkode perekond ennast Ühendriikides mitte eestlaste, vaid USAsse emigreerunud juutidena. Aga on oluline, et Trumpiga suhtleb pidevalt inimene, kes teab hästi, kust pärinevad tema juured. Elizabeth Pipko on ka väga aktiivne Iisraeli toetaja ning elas sügavalt läbi Hamasi terrorirünnakut Iisraelile 7. oktoobril 2023. aastal. Sellepärast peaksid need, kes soovivad katkestada Eesti ülikoolides sidemeid Iisraeliga või kergekäeliselt hääletada ÜROs Palestiinat ja Iisraeli puudutavates küsimuses vastupidiselt USAga, hoolega läbi mõtlema oma tegevuse ja selle võimalikud tagajärjed Eestile.

Kuid Pipkodel on head suhted presidendi meeskonnaga, see võib tähendada ka plusse Eestile.

Roman Pipko on õppinud Tartu Ülikoolis õigusteadust, oskab mingil määral eesti keelt ja on käinud Eestis mitu korda ka pärast emigreerumist USAsse. Aasta temast eespool õppis ülikoolis õigusteaduse «kuldne kursus», kust võrsus suur hulk Eesti tippjuriste, advokaate, riigitegelasi ja ettevõtjaid. Küllap needki sidemed pole lõplikult ununenud. Need asjaolud annavad lootust, et Ameerika uus suursaadik sulandub Eestisse kiiremini kui tavaliselt.

Samas võib Pipko kiire ametisse nimetamine ning asjaolu, et tegemist on poliitilise valikuga, kes ei pruugi juhinduda kõiges karjääridiplomaatidele omasest protokollist, tähendada sedagi, et meile tekib võimalus kiireks ja efektiivseks asjaajamiseks, kui me ise midagi ära ei riku. Ei saa välistada, et Eesti on Trumpi radaril positiivse märgina seoses sellega, et oleme üks suurima kaitsekulutuste osakaaluga riike NATOs.

Trump on aastaid soovinud, et liitlased kaitsekulutuste määra otsustavalt tõstaksid ning praegu on ta kõnelenud juba nende tõstmisest viie protsendini SKTst. Tasub meenutada Trumpi soovi tõsta tollitariife. Mõeldes tema asjaajamise stiilile võib olla meile kasulik, kui Eesti suursaadikuks on saanud Trumpile lähedal seisev isik, kes võib osutuda Eesti olusid arvestava ja tundva diplomaadina heaks vahendajaks Valge Maja ja Eesti rahvuslike huvide vahel.