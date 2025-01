Kallas kritiseeris muuhulgas veel ka euroliidu ettevõtlustoetuste mehhanismi, soovis vähem riiki ja rohkem vabadust, vähem ülalpeetavaid ning rohkem tagasiminekut klassikalisse liberalismi. Ühtlasi mainides, et kui sul on käes suur partei paljude kohtadega riigikogus, siis peaks midagi olema niisugust, mida sellega ellu viia. Selliseks puuduvaks faktoriks pidas Kallas mingit uuenduslikku käiku, millega olla paremad või üle hüpata lätlastest, soomlastest ja rootslastest .

Kuid headest ideedest pole meie ettevõtjatel ega majandusteadlastel kunagi puudust olnud ning viimased mitu aastat on nad neid soovides natukenegi koalitsioonile aru pähe panna, ka järjepanu välja käinud. Hüva nõu pakkumine või ka päriselt head tahtev selgitamine on aga osutunud millekski samavõrra tulemuslikuks, kui katse hobusele prantsuse keelt õpetada. Missioonitundega ja kogenud õpetajale tuleb ikka ja jälle vastu pahane ning mõistmatust või solvumist väljendav hirnatus. Pigem aga lihtsalt vaikus ja täielik ignoreerimine. Ainsa vastumeetmena Eestis paratamatult süvenevale majanduskriisile, mille tasandamiseks laenu võtmisele investeerimiseks (kasvõi elektrijaama) puudub igasugune ratsionaalne põhjendus, on aga asutud hoopiski ausalt oma tööd tegevaid statistikuid ja analüütikuid siunama või siis lausa nende poolt edastatud mittemeeldiva info eetrisse sattumist takistama.