RAUL EAMETS Tulevik ei paistagi nii tume, Eesti inimesele on ka häid uudiseid

Euribor võib langeda alla kahe protsendi juba suveks. Euroopa Keskpank on kiirendatud korras alandanud oma baasintressimäära. Kui aasta tagasi arvati, et euribor võib selleks aastavahetuseks langeda kolme protsendini, siis tegelikult jõudis 2,5 protsendini.

Analüütikud prognoosivad kiiret langust ka 2025. aasta esimesel poolaastal – suveks võib euribor jõuda 1,8 protsendini. Baasintresside langetamine sõltub inflatsiooni tasemest Euroopas: kui inflatsioon jääb alla 2,5 protsendi, siis intressid tõenäoliselt langevad. Kiirem inflatsioon võib aga seda protsessi pidurdada. Igal juhul tähendavad langevad intressid seda, et inimestele jääb rohkem raha kätte, sest laenumaksed vähenevad. Samuti peaks odavnev raha hind soodustama ettevõtete investeerimisvõimalusi. Need on kahtlemata head uudised.