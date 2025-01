See on esimene sündmus, mida võib pidada Põhja-Korea reaktsiooniks suurele poliitilisele kriisile Lõuna-Koreas. USA riigisekretäri visiit Lõuna-Koreasse võis olla Põhja-Korea juhi jaoks täiendav motivatsioon raketi katsetus läbi viia. President Zelenskõi teatas eile, et Ukraina vastu sõdides on Põhja-Korea üksused kaotanud langenute ja raksemalt haavatutena 3800 sõdurit, ehk kolmandik Ukrainasse eelmise aasta sügisel saadetud kontingendist on peale kuu aega lahingutes osalemist rivist väljas.