JÜRI KOTŠINEV Millise valiku teeb Vene rahvas?

Pöördudes tagasi ajaloolisi paralleele otsides Venemaa ajaloo poole, on võimalik tagantjärele küsida, kas 1917. aasta veebruaripööre ja sellele samal aastal järgnenud bolševike oktoobriputš väljendas tollase Venemaa rahva enamuse tahet. Vastuse sellele küsimusele annab Venemaa kodusõda, mis järgnes 1917. aasta pöördelistele sündmustele. See kodusõda näitas, et enamus tollasest endise impeeriumi elanikkonnast toetas bolševikke, mitte aga valget liikumist. See, et enamus valge liikumise juhtidest ja sellest osavõtnuid ei olnud monarhia taastamise pooldajad, on selge, kui vaadata tollaseid tuntumaid valge liikumise juhte.