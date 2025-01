HANNES NAGEL Elanikkonnakaitses tegeleme praegu ajutiste lahendustega

On arusaadav, et tõsise akuutse riski tingimustes on mingigi elanikkonnakaitse lahendus parem kui mitte midagi. Näiteks kui varjendeid pole, on kiire lahendusena varjumiskoht omal kohal, või kui sireenid täielikult puuduvad, on iga püstitatu saavutus. (A) See kõik kehtib aga lühikese lähitulevikuvaate puhul, sest pikas, näiteks saja aasta perspektiivis on vajadus läbimõeldud, mitte kiirlahenduseks oleva süsteemi järgi.