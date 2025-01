Jan-Peter George Kõik tuulegeneraatorid ei ole rohelised, üks näide rullub lahti Eestimaa nurgas

On tõsi, et Eesti riik peab oluliselt suurendama taastuvenergia osakaalu, et täita riiklikke, Euroopa ja ülemaailmseid kliimaeesmärke. Kuid nagu nii sageli juhtub, on selliste suurprojektide tegelik mõju meie elukeskkonnale suurem, kui me mõistame.

Foto: Mailiis Ollino