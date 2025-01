NÄDALA VASTAJA Kõige täpsem majandusennustaja: «Uuel aastal võib jalg olla korraga gaasil ja piduril»

Uus aasta võib tema sõnul tulla justkui sõit, kus jalad on korraga gaasil ja piduril.

Aasta lõpus võtsin aja maha ja puhkasin. Pärast aastavahetust tuli uus käivitus teha. Majandusega seotud teemasid, mida jälgida ja kommenteerida, on palju. Jaanuari lõpus avaldame uue majandusprognoosi ja kohe varsti tuleb sellega intensiivsemalt tegelema hakata.

Kuidas on teie töö majandusanalüütikuna viimastel aastatel muutunud?

Ühest küljest peaks ajaga kogemust justkui juurde tulema, mis teeb töö kergemaks. Samas saan üha rohkem aru, kui palju on peidus teemade taga, mis varem lihtsad tundusid. See on muutnud mind kriitilisemaks, kohati ka kahtlevamaks majanduses toimuvate protsesside kirjeldamisel ja analüüside tegemisel.