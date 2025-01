NÄDALA NÄGU Mees, kes ei lasknud Grinchidel meie jõule rikkuda

Peale jõule juhtus Soome lahel midagi tavatut: Soome Karu peatas Venemaalt tulnud Kotka, mis tahtis hävitada vaat et kõiki meie ühendusi Soome lahe põhjas. Laeva Eagle S kinnipidamise ajaks oli see jõudnud ankrut ja ankruketti mööda merepõhja lohistades purustada Estlink 2 merekaabli ning veel neli andmesidekaablit. Peetakse tõenäoliseks, et tunni jooksul oleks ta lõhkunud ka Estlik 1 merekaabli ja hiljuti parandatud Balticconnectori gaasitoru.