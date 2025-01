130 miljardilt kuupmeetrilt nullini – taolise kukkumise on Vladimir Putini ametiaja jooksul teinud Vene gaasi aastane transiit läbi Ukraina. Tegu on ühe kõige suurema kaotusega Moskvale, mis on nüüd lõplikult jäänud ilma võimalusest kasutada energiat Euroopa šantažeerimiseks.