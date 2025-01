Eelmise aasta alguses ütles Kadri Simson, et Jüri Ratase lahkumine on ühe ajastu lõpp Keskerakonna jaoks. Simsoni enda välja astumine Keskerakonnast mõned päevad tagasi on ajastu lõpu lõpp. See tähendab, et kõik need, kes üheksa aastat tagasi Edgar Savisaart kukutasid – lõpuks õnnestunult – on nüüdseks Keskerakonnast läinud.