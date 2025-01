De Gryteri teaduskirjastus viis mullu suvel läbi ulatusliku küsitluse tehisaru kasutamisest teadustöös (AI Adoption Trends Among Scholars), millele vastas 748 teadlast 82 riigist. Üle poole vastanutest (57 protsenti) kinnitas, et tunneb «mõnevõrra» tehisaru tehnoloogiat. «Väga hästi kursis olevaks» hindas ennast 28 protsenti loodus- ja täppisteaduste valdkonna esindajat, samas kui humanitaar- ja sotsiaalteadlaste seas oli see näitaja 19 protsenti.