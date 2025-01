Aastavahetuse õhtu ETV+ kanalil algas ansambli Regatt esitatud nõukogude-vene šlaagriga «Valged roosid». Eesti poisid laulsid rõõmsalt vene keeles armsa aktsendiga, kuid nootidest enam kippus minuni jõudma peoõhtu lavastaja sõnum: «Ootate, et Eesti Rahvusringhäälingu venekeelsel kanalil kõlaks praeguse totaalse venevastase pressingu ajal midagi Venemaalt? Säh, siin see on – kõige ehtsam, venepärane peolaul, Nõukogude kutsekoolide hitt!»