HENRI ZEIGO Prantsusmaa segadused vaid süvenevad

2025. aasta on oma olemuselt juba äärmiselt turbulentne. Selles on palju ebamäärasust ning muutuvaid tegureid, mis võivad loodetule anda vastupidiseid tulemusi. Olgu seda nii heas kui ka halvas. Kõike seda võib öelda ka Prantsusmaa sisepoliitika kohta.

Juba uue aasta esimestel minutitel teatas president Emmanuel Macron oma kõnes kaasmaalastele, et Prantsuse valijatel tuleb sel aastal otsustada teatud oluliste teemade üle. Selle all mõeldi ilmselt uusi referendumeid, mille kaugem eesmärk on aidata lahendada poliitilist punnseisu. Mõistagi annab riigipea aru, et igasugused ootamatult planeeritud valimised võivad lahenduste pakkumise asemel tekitada ka uusi lahkarvamusi ning seeläbi ühiskonda veelgi lõhestada.