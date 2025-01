On arusaadav, et tõsise akuutse riski tingimustes on mingigi elanikkonnakaitse lahendus parem kui mitte midagi. Näiteks kui varjendeid pole, on kiire lahendusena varjumiskoht omal kohal või kui sireenid täielikult puuduvad on iga püstitatu saavutus. (22 asulas asuma hakkavad sireenipostid on siiski esmane ja napim kiht vajalikust üleriigilisest võrgustikust.)