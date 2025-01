LOODUSFOTO Kirjuhahk tuleb Eesti vetesse talve veetma

Paljud linnuvaatlejad näevad neid linde vaid patuga pooleks, sest hahad on sageli rannikust kaugel, ilm tavaliselt hall ning lained kõrged ja merevahused. Vaid esmaklassiline vaatlusoptika, kirjuhaha isaslindude kontrastne sulestik ja tihedalt kokkuhoidvate lindude käitumine võimaldab siis kindlalt tunnistada, et tegemist on just selle liigiga.