Jüri Kuuskemaa Kuidas kolmest tähetargast kolm kuningat said

Kunagi aastavahetuse paiku Saksamaale sattudes olin hämmeldunud, nähes paljude koduuste kohal kriidiga kritseldatud märget «B-C-M». Järele mõeldes olin sunnitud taipama, et seeläbi tähistati läheneva kolmekuningapäeva kangelasi, kelleks olid ja on Balthasar, Caspar ja Melchior. Neid näeme tänini meiegi jõulusõimedes koos neitsi Maarja, Joosepi, inglite, karjaste, lehma ja lambaga vastsündinud Jeesus-lapsukest kummardamas.

Kolm idamaa tarka olevat saanud taevase ennustuse, et on sündimas uus maailma valitseja. Kaldea tähetarkade veendumus kinnitab, et kui planeedid Jupiter ja Saturn kohtuvad Kalade tähtkujus, ongi erakordseks sündmuseks aeg küps.