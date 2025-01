Barbarus, kodanikunimega Johannes Vares, oli oma progressivaimustusega tollases alalhoidlikumas luules erandlik tüüp, natuke n-ö valge vares, aga täna võib temas avastada teekaaslase. Ilmekas näide on 95 aastat tagasi ilmunud luulekogu «Maailm on lahti!» (1930) ja selle samanimeline viieosaline avapoeem. Või, nagu Barbarusel tihti, tegelikult manifest.

Kõigepealt – globalistlik, lausa kosmiline elutunnetus: terve maailm on alasti. Luuletaja tunneb, et see kõik kuulub talle. Mil moel? Iga mu värss – ekraan, hing – kino,/helisevan rean – antennide käed, …/terve maailm saab filmiks mu luulen. Maailm jõuab luuletajani uudsete infokandjate kaudu – märkame juba meiegi jaoks maagilist sõna ekraan! – ja loob piiritu tunde kõige hõlmatavusest ja läbielatavusest.