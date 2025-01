RAINER SAKS Uusaasta ime Ukraina armees – nii tõstetakse võitleva rahva moraali

Uute relvasüsteemide ja kaitsetööstuse saavutuste esiletoomine on olnud Ukraina riigijuhtide aastavahetuse kommunikatsioonis väga olulisel kohal. Kõik saavad aru, et vaja on sisendada Ukraina elanikele usku oma võimesse peatada Venemaa agressioon ja suruda agressor tagasi. Hädaldamine raske olukorra pärast ei aita mitte kedagi. Hazard droonide puhul on oluline, et need on hangitud Ukraina kaitsjatele annetusi koguva heategevusliku organisatsiooni Help Heroes of Ukraine poolt.