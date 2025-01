MART SUSI Eesti võiks osaliselt taganeda Euroopa inimõiguste konventsioonist

Paralleelselt on sotsiaalmeedias arvamusi, et rahvusvaheline õigus on mannetu toore jõu kasutamise vastu. Välistada ei saa tulevikus olukorda, kus ka Eesti ametivõimud peavad kinni elutähtsa taristu ründamises kahtlustatavad isikud ning, saamaks teavet võimalike uute rünnakute kohta või selgitamaks välja fakte, on vajalikud kohesed ülekuulamised. Ning küllap sellises hüpoteetilises stsenaariumis ilmuksid siis kohe ka väited, et nende isikute inimõigusi ei austata. Niisugust olukorda on vajalik ette näha ja kaaluda rahvusvahelise õiguse võimalust riigi kohustuste ajutiseks peatamiseks teatud põhiõiguste tagamisel.