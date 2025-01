KAIRE UUSEN Eestil on, mida kaotada – vabadust, saavutatud edu, materiaalseid hüvesid

Iga päev muretseme maailma ja Eesti tuleviku pärast, lisaks oma igapäevase leiva pärast, aga tunnistan, et 2024. aastast tuleb mullegi esimesena meelde just õunauputus ja pikk soe suvi, kus kõik lokkas ja vohas. Mõeldes, kui hoogsalt käis igas Eesti nurgas mahlategu ja kuidas õunu anti kastide viisi tasuta ära – kõik see tundub tähtsam kui hinnatõus või mingi erakonna reitingu muutus. Pühade ajal nägime, kui hoogsalt kasvas Jõulutunneli ekraani allservas kogutav rahasumma. Kas kusagil mujal maailmas kogeb midagi sarnast? Vist mitte, eriti teades, et samal ajal on riigil ja inimestel raha vähe.