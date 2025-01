RAINER SAKS Head uut aastat: Ukraina kaitsetööstuse ajalooline hetk

Vene armee on kasutanud Ukraina meredroonide takistamiseks peamiselt helikopterite pardalt tulistatavaid erinevaid laskeseadmeid. Kuna droonid peavad sihtmärgini jõudmiseks läbima pika teekonna merel, on aega ja võimalusi nende ründamiseks piisavalt, kuigi droone merepinnal tabada ei ole sugugi kerge. Seepärast on Ukraina arendajad üritanud juba üle aasta paigaldada meredroonidele õhutõrjeseadmeid.

Helikopterit tabati okupeeritud Krimmi ranniku lähedal raketiga Seadragon. Tegemist on algselt õhk-õhk tüüpi raketiga, kuid Ukraina insenerid on suutnud selle kohandada meredroonidele sobivaks. Mi-8 on vanamoodne, aga töökindel helikopter, mille kaotus (koos ekipaažiga) ei ole Vene armee jaoks kõige suurem häda. Probleem on tõsine, kui Ukraina drooni tabamus ei olnud lihtsalt hea õnne tulemus. Ka varem on meredroonidelt suudetud tabada Vene helikoptereid, kuid need on alati suutnud maanduda. Selleski rünnakus tabati ka teist kopterit, kuid see suutis teha Krimmis hädamaandumise.