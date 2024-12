VIKTORIA LADÕNSKAJA-KUBITS Hea kõne. Inimlik. Ilma paatoseta.

Kõnes ei ole väga palju neid märksõnu, mida me loeme igapäevaselt uudistest, isegi nimesid ja viiteid teistele riikidele ei ole. Aga me mõistame, et need on peidetud ridade vahele ja me tunneme neid samu asju, millest terve aasta muretsesime. Kõne eesmärk näis olevat mitte rõhutada seda, mida niigi teame ja kardame. Idee oli leida selles olukorras jõuseeme, millest kasvab korralik juur ja annab võimaluse õitseda kevadel mentaalselt uuesti ja jälle. Hea kõne. Inimlik. Ilma paatoseta. Kui lubate kujundlikult, siis korraks tekkis tunne, nagu võtaks pere keskel järsult sõna elunäinud, aga endiselt jõuline vanaisa ja ütleks: oleme näinud, teame, saame hakkama.