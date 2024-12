PHILIPPE JOURDAN Uus aasta ja uus algus!

Aeg on meie suurim varandus. Keegi meist ei tea, kui palju aega on talle antud. Ka kogu maailma kulla eest ei saaks me juurde osta ühtainsatki minutit. Aeg on enam kui kuld... Nii kaasaegne teadus kui antiikfilosoofia ütlevad meile – vastupidiselt meie intuitsioonile –, et aeg on suhteline ning sõltub suuresti meie elust ja tegevusest. Kristlase jaoks on aeg Jumala au. Seega on aasta lõpus just nüüd õige endalt küsida: mida olen ma oma ajaga teinud?