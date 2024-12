TARMO PIKNER President rääkis rahvaga ausalt

Torkas silma, et kohe pärast kohustuslike heade saavutuse ära märkimist (kus Tallinna trammitee tundub Pariisi Jumalaema kiriku kõrval vähe nadi saavutus) läks Vabariigi president Alar Karis uusaastakõnes üle selgitusele, miks on meie pulss kõrgem kui peaks olema. Ning miks oleme rohkem väsinud, rohkem ärevamad. Jah, elame kurjuse ajastul ja see pole meie endi tekitatud. Ilmselt soovis Alar Karis hullud mõtted kiiresti südamelt ära saada, et keskenduda pigem sellele, mida me ise saame ära teha, rõhutades seda, mis on meie võimuses. Hea nõu oli soovitus eristada hirmu ja ohtu. Tõhusam otsustus- ja enesekindluse vajadus oli suunatud ilmselt valitsusele ja see on tervitatav.