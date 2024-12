RIINA SOLMAN Kui valitsus eelistab hübriidrünnakutele vastamise asemel puhata, siis tulebki nad üles äratada

Riigikaitsespetsialistid on juhtinud tähelepanu, et Venemaa harrastab üllatada tähtpäevadel ja pidupäevadel, kui meie tähelepanu on mujal. Aga mitte ainult Venemaa. Hamasi terroristid ründasid Gazast piiriäärseid kibutseid elajalikult pühade ajal, kui kõik olid rõõmsas puhkeasendis ja võtsid pühadest viimast. Et Eesti puhkeasendis valitsust ärkvel hoida, tuleb neile ühiskonnas avaldada rohkem survet Vene piiri sulgemiseks, kirjutab Isamaa aseesimees Riina Solman.