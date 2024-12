RAINER SAKS Poola lubas ulatada abikäe, kui Ukrainat peaks tabama uus löök

USA president teatas 2,5 miljardi dollari julgeolekualase abi eraldamisest Ukrainale. Abi on väga suur ja Ukraina jaoks ülimalt oluline. Pisut veidralt kõlab USA presidendi üleskutse kõigile doonoritele abi kiiresti kohale toimetada, kuna Ukraina kaitsjatel rindel on keeruline olukord, sest kõik mäletavad väga hästi, kuidas president Bideni administratsioon on oma otsuseid pikalt pidurdanud. Ukraina ekspertide hinnangul võivad Ukraina väed praeguste otsuste toel jätkata aktiivsel sõdimist kuni 2025. aasta keskpaigani. Selle aja jooksul suudab Ukraina enda kaitsetööstus areneda, kuid näiteks õhutõrje osas ei suudeta veel lähematel aastatel iseseisvalt hakkama saada.