JUHTKIRI Meil on ka häid uudiseid

Süüria verine diktaator on kukutatud ja viimased sündmused selles paljukannatanud riigis süstivad meisse ettevaatlikku optimismi. Pole küll veel selge, kas riigis juurdub rahumeelne areng, kuid võib olla üsna kindel, et Aleppo sodiks pommitanud Venemaa relvajõududel on sealt peagi lõplik minek.

Tulleski kodumaale, on küll oht langeda soovmõtlemise ohvriks, kuid majanduslangus näib hakkavat läbi saama. Laenuintressid on juba langenud, mis on toonud laenuvõtjatele olulist kergendust ning ennustatakse, et need jätkavad eeloleval aastal langemist. Seisavad ees kohalike omavalitsuste valimised, mis tõenäoliselt kujunevad valitsuserakondadele äratuskellaks: senise poliitika jätkumine viib neid paratamatult opositsiooni. See tähendaks, et maamaksu hüppeliselt ikkagi ei tõsteta.